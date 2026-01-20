İsrail ve Yunanistan Savunma İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
İsrail ve Yunanistan Savunma İşbirliği Güçleniyor

20.01.2026 17:16
İsrail ve Yunanistan savunma bakanları, askeri işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Atina'da bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın açıklaması yaptı.

Savunma Bakanı olarak, İsrail ve Yunanistan arasındaki askeri ve bölgesel işbirliğini derinleştirme sözü verdiğini belirten Katz, "Son yıllarda Yunanistan ve İsrail gerçek bir ortaklık ilişkisi paylaşıyor." dedi.

Katz, bu kapsamda Yunanistan ve İsrail'in ortak askeri tatbikatlar ve eğitim çalışmaları yaptığını, ayrıca operasyonel işbirliğini artıracağını söyledi.

???????Dendias ise İsrail ile 2026 için savunma işbirliği alanında bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatarak, bu kapsamda iki ülke arasındaki savunma işbirliğine dair Yunanistan'da 29, İsrail'de ise 25 faaliyet düzenleneceğini belirtti.

Özellikle savunma alanında modern metotlara ilişkin işbirliği üzerine görüştüklerini anlatan Dendias, "İnsansız hava platformları ile, özellikle de insansız hava araçları ve insansız su altı araçları ile mücadele edebilmek adına fikir ve teknik bilgi geliştirmeye karar verdik." diye konuştu.

Dendias, İsrail'in kendi savunma araçlarını üretme modelini incelediklerini ve Helenik Savunma İnovasyon Merkezini bu temelde kurduklarını dile getirerek, Yunanistan'ın hedefinin de kendi savunma sistemlerini üretmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

