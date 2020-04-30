İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı - Son Dakika Dünya

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

20 dakika önce

Koronavirüsün en çok etkilediği ABD eyaleti olan New York, Beyaz Saray'dan gelen tavsiyeyle, 1450 solunum cihazı için Yaron Oren-Pines isimli mühendise 69 milyon dolar ödedi. Ancak cihazlar bir türlü teslim edilmedi. Yapılan araştırmada, Oren-Pines'in ve şirketinin tıbbi cihaz üretimi konusunda hiçbir tecrübesi olmadığı ortaya çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de hızla yayıldığı dönemde ülkede tıbbi malzeme ve alet konusunda büyük bir tartışma yaşanıyordu. ABD Başkanı, 27 Mart'ta Twitter'dan, Ford ve General Motors'a Twitter üzerinden, "Ventilatör (solunum cihazı) yapmaya başlayın, hemen" diye yazmıştı.

"SOLUNUM CİHAZI TEDARİKİ YAPABİLİRİZ"

Trump'ın bu mesajının altına kısa bir süre sonra mühendis Yaron Oren-Pines tarafından "Mekanik ve mekanik olmayan solunum cihazı tedariki yapabiliriz" mesajı yazıldı. İsrail'den ABD'ye 1990'lı yıllarda göç eden Yaron Oren-Pines tarafından yazılan mesaj hem ABD Başkanı Trump hem de General Motors ve Ford'a yanıt anlamı taşıyordu.

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

MEDİKAL ARAÇ VE GEREÇLERLE İLGİLİ BİR TECRÜBESİ BULUNMUYORDU

Bu sırada ABD'nin New York eyaleti valisi Demokrat Andrew Cuomo hızlıca tıbbi araç ve gereç temin etmeye çalışıyordu. ABD'de koronavirüs salgınının en fazla vurduğu eyalet New York olmuştu. Her gün binlerce insan virüse yakalanıyordu.

Cuomo solunum cihazı temin etmeye çalışırken Beyaz Saray'dan kendisine bir tavsiyede bulunuldu. Tavsiyede Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Yaron Oren-Pines'ın hızlıca solunum cihazı tedarik edebileceği belirtiliyordu. Beyaz Saray'ın solunum cihazı için tavsiye ettiği Yaron Oren-Pines'ı Twitter'da sadece 75 kişi takip ediyordu ve cep telefonu teknolojisi üzerine uzmanlaştığı görülüyordu. Oren-Pines'ın medikal araç ve gereçlerle ilgili bir tecrübesi bulunmuyordu.

MÜHENDİSİN HESABINA 69 MİLYON DOLAR YATIRILDI

Beyaz Saray'ın tavsiyesine güvenen New York eyaleti üç gün sonra 1450 solunum cihazı üretimi için Yaron Oren-Pines'ın hesabına 69 milyon dolar yatırdı. Bir solunum cihazı 47 bin 656 dolara mal oluyordu. Bu rakam standart solunum cihazlarının fiyatlarının üç katı anlamı taşıyordu.

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

SOLUNUM CİHAZLARI TESLİM EDİLMEDİ

Ödemenin üzerinden bir ay geçmesine ve New York eyaletinde binlerce insan koronavirüsten hayatını kaybetmesine rağmen tek bir solunum cihazı dahi teslim edilmedi. Dolandırılan New York eyaleti sözleşmeyi iptal etti ve 69,1 milyon doları geri almaya çalışıyor. Söz konusu paradan ne kadarının devlet kasasına döneceği ise bilinmiyor.

Amerikan haber sitesi Buzzfeed'e konuşan ve isminin açıklanmamasını isteyen bir yetkili, Yaron Oren-Pines'ın Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü tarafından New York Valisi Cuomo'ya doğrudan tavsiye edildiğini belirtiyor.

Buzzfeed'in ulaşmaya çalıştığı Yaron Oren-Pines ise, telefonlara çıkmadığı gibi atılan yazılı mesajlara da cevap vermiyor. Söz konusu paranın 30 Mart'ta New York Valisi Andrew Cuomo'nun özel izniyle Oren-Pines'ın hesabına aktarıldığı belirtiliyor.

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Yaron Oren-Pines

PENCE'IN SÖZCÜSÜNDEN ZORUNLU AÇIKLAMA

Buzzfeed bu haberi hazırladığı sırada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bağlı Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçındı. Haberin yayınlanmasının ardından Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, "Beyaz Saray koronavirüs Görev Gücü'nün bu sözleşmeden asla haberi olmadı ve dahili yok" dedi.

ABD'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs vaka sayısı şu anda ABD'de 1 milyon 64 bine ulaştı. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 62 bine ulaştı. ABD'nin New York kentinde ise vaka sayısı 300 bin olurken, yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı.

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ventilatör, New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:03 


Son Dakika

İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm         
22:22
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı         
22:06
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi         
22:05
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:57
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti         
19:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı         
19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik         
19:41
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı         
19:31
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi         
19:24
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı         
19:14
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi         
19:10
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi         
19:02
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?         
18:58
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı         
18:56
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı         
18:49
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı         
18:32
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak         
18:23
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 22:23:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]