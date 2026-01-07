İsrailli Saldırganlar Filistinli Çiftçiye Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli çiftçilere saldırarak 1 kişiyi yaraladı.

Ramallah kenti yakınlarındaki El-Mugayyir beldesi köy meclisi başkanı Emin Ebu Aliya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, bölgenin batı kesiminde yer alan tarım arazilerinde Filistinli çiftçilere saldırdığını söyledi.

Ebu Aliya, İsrailli saldırganlardan birinin aracını Filistinli çiftçilerin üzerine sürdüğünü, bir kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını aktaran Ebu Aliya, sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Ebu Aliya, saldırının ardından bölge sakinleri ve çiftçiler ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında arbede yaşandığını, İsrailli saldırganların bölgeden geri çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

Bölgede gerilimin sürdüğünü aktaran Ebu Aliya, saldırıya tepki gösteren Filistinli gençlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait bir aracı ateşe verdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.