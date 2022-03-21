İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

21.03.2022 12:12

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan M.K.?nın doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö.?yü darbettiği anlar görülüyor. Olay sonrasında M.K. gözaltına alındı.

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.?ya beklemesi gerektiğini söyledi. Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K. güvenlik görevlisine tokat attı. Olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbetti. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.

"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.

YORUMLAR
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik Görevlisi, Sadi Konuk, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. - Son Dakika


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