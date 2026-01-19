İstanbul Barosu\'ndan Atlas Çağlayan Ailesine Taziye Ziyareti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu yönetiminin, İstanbul'da 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Bu süreçte Çağlayan'ın ailesini İstanbul Barosu yöneticilerinin ziyaret ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Başkan Yardımcısı Leyla Süren ve Yönetim Kurulu Üyesi Hürrem Sönmez, Atlas Çağlayan'ın annesi, halası, eniştesi ve dedesiyle görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede, Çağlayan ailesinin yaşanan olaya ilişkin adalet talebini dile getirdiği öğrenildi. Aile, İstanbul Barosu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, Baro'nun bu süreçte yanlarında olmasının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

İstanbul Barosu yöneticileri ise sürecin takipçisi olacaklarını ve ailenin yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.