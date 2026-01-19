İstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan Ailesine Taziye Ziyareti

İstanbul Barosu\'ndan Atlas Çağlayan Ailesine Taziye Ziyareti
19.01.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu yöneticileri, bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu yönetiminin, İstanbul'da 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Bu süreçte Çağlayan'ın ailesini İstanbul Barosu yöneticilerinin ziyaret ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Başkan Yardımcısı Leyla Süren ve Yönetim Kurulu Üyesi Hürrem Sönmez, Atlas Çağlayan'ın annesi, halası, eniştesi ve dedesiyle görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede, Çağlayan ailesinin yaşanan olaya ilişkin adalet talebini dile getirdiği öğrenildi. Aile, İstanbul Barosu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, Baro'nun bu süreçte yanlarında olmasının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

İstanbul Barosu yöneticileri ise sürecin takipçisi olacaklarını ve ailenin yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Barosu, Yerel Haberler, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:25:11. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.