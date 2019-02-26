İstanbul Bbsk, Onıco Varşova'ya 3-2 Mağlup Oldu
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, dostluk maçında Polonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden ONICO Varşova'ya 3-2 mağlup oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, dostluk maçında Polonya
Ligi'nin güçlü ekiplerinden ONICO Varşova
'ya 3-2 mağlup oldu. İBB Hidayet Türkoğlu
Spor Kompleksi'nde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçı 28-26, 21-25, 19-25, 25-23 ve 16-18'lik setler sonucunda konuk ekip ONICO Varşova 3-2 kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:17 Kaynak: İHA
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