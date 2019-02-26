Son Dakika Haberleri: İstanbul Bbsk, Onıco Varşova'ya 3-2 Mağlup Oldu

İstanbul Bbsk, Onıco Varşova'ya 3-2 Mağlup Oldu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, dostluk maçında Polonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden ONICO Varşova'ya 3-2 mağlup oldu.

İstanbul Bbsk, Onıco Varşova'ya 3-2 Mağlup Oldu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, dostluk maçında Polonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden ONICO Varşova'ya 3-2 mağlup oldu.

İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçı 28-26, 21-25, 19-25, 25-23 ve 16-18'lik setler sonucunda konuk ekip ONICO Varşova 3-2 kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:17 Kaynak: İHA

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