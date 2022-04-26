İSTANBUL-BİNALİ YILDIRIM BAHÇELİEVLER'DE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Yıldırım 1915 olaylarına dikkat çekerek, 'Terör örgütünün kontrolüne girmiş siyasi kadrolar, 1915 olaylarında çeteci Ermenilerin, doğu ve güneydoğuda katlettiği dedelerimizin, büyüklerimizin acılarını umursamaz bir şekilde Ermeni Soykırımı diye kanun teklifi verebiliyorlar. Uyanalım değerli kardeşlerim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Geleneksel İftar Programına katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda, ilçede bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının başkanları, vakıf ve derneklerin temsilcileri ile siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri hazır bulundu.

"SON 4 YILDA DÜNYADA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARDAN NASİBİMİZE ALDIK"

Pandemide herkesin kimyasının bozulduğuna vurgu yapan Binali Yıldırım, 'Dünyanın kimyası bozuldu hatta dünyanın çivisi çıktı desek yanlış olmaz çünkü tedarik zinciri kayboldu. Üretilmesi gereken ürünler üretilmedi, iş hayatı ve seyahatler hep aksadı. Tüm bunların karşılığı da enflasyon yani fiyatların artışı olarak geri döndü ve neticede milletimize bir maliyet yükledi. Şimdi tam işleri yoluna koyduk derken bu seferde hemen kuzeyimizde bir savaşla karşı karşıyayız. Doların artması tepeden tırnağa her şeyi etkiledi. Fiyatlar çok arttı. Haklı olarak vatandaşlarımız sıkıntı içine düştü. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil, bütün dünyanın içinde olduğu ve üstesinden gelemediği küresel bir sorun. Ama sorun küresel diye kayıtsız kalacak halimiz yok. Eldeki imkanlarla vatandaşlarımızın sıkıntısını azaltacak tedbirler almamız gerekiyor. Tarım, gıda sektörlerinde hatta üretimin her alanında yaşananları sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz yakından takip ediyor. Tedbirler de tek tek alınıyor. 20 yıldır beraberiz, 20 yılı geride bıraktık. Başarılarla geçen 16 yılımız var. Son 4 yılda dünyada yaşanan olumsuzluklardan nasibimize aldık. Bunlarda geçecek, kışın sonu bahardır. İnşallah bu sıkıntıları birer birer aşarak geliyoruz ve daha güzel günleri yine birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFETTEKİ ARKADAŞLARIN ÖNCE BİZDEN HELALLİK DİLEMESİ LAZIM"

Yıldırım, 'Bizi acımasızca eleştirenler, bu şehir hastanelerini neden yaptınız hangi yandaşlarınıza peşkeş çektiniz diyenler, yaşanan pandemi sürecinde şehir hastanelerinin hayat kurtardığını görünce sus pus oldular. Sesleri çıkmıyor. Milletten helallik dilemeye kalkmadan önce yolları, hastaneleri, havaalanlarını, tünelleri yaparken acımasızca üzerimize gelen bu muhalefetteki arkadaşlar önce bizden helallik dilemesi lazım. Şimdi bu hastaneler hayat kurtarıyor, bu yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki, yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz" şeklinde konuştu.

'BU TOPRAKLAR BİZE RASTGELE GELMEDİ"

Mehmetçiklerin Ramazan gününde gece gündüz demeden, bu sofralarda huzurla ve güvenlik içinde bir araya gelebilmemiz için mesai yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

'Kahraman askerlerimiz terör örgütlerine göz açtırtmıyorlar. Ama diğer yandan terör örgütünün kontrolüne girmiş siyasi kadrolarla, 1915 olaylarında çeteci Ermenilerin, doğu ve güneydoğuda katlettiği dedelerimizin bu acılarını umursamaz bir şekilde 'Ermeni soykırımı' diye kanun teklifi verebiliyorlar. Uyanalım değerli kardeşlerim. Bu topraklar bize rastgele gelmedi. Büyük bedeller ödedik. 780 bin kilometre kare vatan toprağımızda bir olacağız, beraber kardeş olacağız. Ay ve yıldızlı bayrağımızın altında birlikte Türkiye olacağız inşallah."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise konuşmasında, 'Gelin hep birlikte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dünyada güçlü bir ülke olalım. İlk ondayız ilk beşe girelim. Ben soruyorum size, hep beraber Türkiye için Türkiye'nin yükselmesi için var mıyız, beraber miyiz arkadaşlar" diyerek herkesin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını şimdiden kutladı.