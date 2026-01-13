İstanbul\'da DEAŞ\'a Fon Toplayan 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da teör örgütü DEAŞ'a fon toplayan ve örgüt mensupları ile irtibatları bulunduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında örgüte fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve İstanbul'daki örgüt yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildi. Bu kapsamda B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli toplam 8 şüpheli şahsın MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde örgüt bağlantısı nedeniyle daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyon ile 8 şüpheli de yakalanırken, dijital materyallere el konuldu. - İSTANBUL