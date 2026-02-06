İstanbul serbest piyasada dolar 43,6130 liradan, avro 51,4880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,6110 liradan alınan dolar, 43,6130 liradan satılıyor. 51,4860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,4880 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,5390, avronun satış fiyatı ise 51,5170 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?