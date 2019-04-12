Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dolu Sürprizi

İstanbul'da Dolu Sürprizi

1 saat önce

İstanbul'da dolu sürpriziİSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.

İstanbul'da dolu sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Öğleden sonra ise Şişli Mecidiyeköy çevresinde sağanak yağış başladı. İstanbulluları hazırlıksız yakalayan yağış, bir anda doluya döndü. Dolu yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:20 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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