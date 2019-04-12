İstanbul'da Dolu Sürprizi
1 saat önce
İstanbul'da dolu sürpriziİSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:20 Kaynak: İHA
'da dolu sürprizi
İSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Öğleden sonra ise Şişli Mecidiyeköy
çevresinde sağanak yağış başladı. İstanbulluları hazırlıksız yakalayan yağış, bir anda doluya döndü. Dolu yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.
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