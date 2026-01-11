İstanbul'da Eğitime 1 Gün Ara

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verilmesine ilişkin karardan hariç tutulan kamu personeline kentteki yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görevlilerinin de eklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "12 Ocak günü olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen bir günlük tatil kararında istisna tutulan kamu personeline ilimizde bulunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personel de eklenmiştir. Bu personel, emniyet ve sağlık kuruluşlarında görev yapan personel gibi kapsam dışında tutulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde yarın olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu'; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşılmıştı.