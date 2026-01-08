İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
08.01.2026 18:30
İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Sarıyer Baltalimanı Mahallesi Beyaz Sokak'ta bir evin bahçe duvarında yoğun yağışın ardından kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer Kireçburnu sahilinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki deniz feneri, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Fenerin bir kısmı denize düşerken, bir kısmı ise sahilde betonun üzerinde kaldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, deniz fenerinin Kıyı Emniyeti ekiplerince kaldırılması bekleniyor.

Fatih'te Süleymaniye Camisi'nin avlusunda şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç ortadan ikiye ayrılarak bir kısmı yere devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ağacın devrilen kısmının kaldırılması için çalışma yaptı.

Şişli Paşa Mahallesi'nde de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu.

Kopan parçaların sokağa devrildiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çağlayan Adliyesi'nde ise rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çeken kadına çevik kuvvet ekipleri eşlik etti.

Bebek arabasıyla yürümeye çalışan kadına ekiplerin polis kalkanı ile önlem alarak yardım ettiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtına nedeniyle bir uçak Sabiha Gökçen'e iniş yapamadı

Kentte fırtınanın etkili olduğu saatlerde bir uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçağın pisti pas geçtiği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ferhat Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

O sırada sokaktan geçen bir kişinin şans eseri çatının altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal Sahili'nde fırtına dolayısıyla oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdaki tekneler zarar gördü.

Beşiktaş Fulya Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'deki Barbaros Merkez Camisi ile Hadımköy Mahallesi'ndeki Hazreti Osman Camisi'nin minarelerinde şiddetli fırtına nedeniyle hasar oluştu.

Fırtınanın etkili olduğu saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde olan bazı motosikletlilere aynı güzergahta ilerleyen kamyonet ve otobüslerin yardım ettiği anlar da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Acil Durum, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

