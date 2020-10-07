Vali Yerlikaya: "İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz" - Son Dakika

Vali Yerlikaya: "İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz"

07.10.2020 15:59

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın 8'incisi gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın 8'incisi gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda, İstanbul'da salgınla mücadelede kapsamında yürütülen denetim çalışmaları ile filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları değerlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

HES Kodu uygulamasını, kamu kurumlarının hepsinde başarıyla uygulamaya koyduklarını belirten Yerlikaya, düğün, nişan, nikah, cenaze merasimi, toplantı ve törenler gibi sosyal faaliyetlerin önlemlere uygun şekilde icra edilmesi için kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, sağlık ve belediye ekipleriyle 7/24 görevde olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin pandemiyle mücadelede dünyaya örnek bir çalışma ortaya koyduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Dünyanın 14'üncü büyük metropolü İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz. İlimizde yapılan PCR testlerden alınan numuneler 15'i kamu, 13'ü özel olmak üzere toplam 28 laboratuvarda analiz ediliyor. Bugün itibarıyla günlük yaklaşık 37-38 bin test kapasitesine ulaştık. Nisanda pandeminin pik dönemine göre, şu anda yatan hasta sayımız yüzde 80 azaldı. Pozitif veya temaslı olanlara filyasyon oranımız yüzde 99'un üzerine geldi. Ortalama filyasyon süremiz ise 13 saate kadar düştü. Hızlı tanılama ve filyasyon ekiplerimizin erken müdahalesi, şehrimizde salgınının sınırlandırılmasında başarılı olmamızı sağladı. İlimizdeki hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın sayılarındaki değişimi birebir takip ediyoruz."

Yerlikaya, İstanbul'da Kovid-19 mücadelesini başarıyla yerine getiren, güçlü ve inanmış bir ekibin iş başında olduğunu belirterek, hastanelerde ve sahada görev yapan sağlık çalışanları ile diğer personelleri tebrik etti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yüz yüze eğitime başladığını anımsatan Yerlikaya, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığının korunması, okulların ve servislerin hijyeni konusunda ellerinden gelen gayretin daha fazlasını hep birlikte göstereceklerini ifade etti.

"673 ekiple sahada filyasyon çalışmaları yürütüyoruz"

Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarının, karantina sürecinde evlerinde bulunması gereken pozitif veya temaslı vatandaşlarla ilgili takip ve denetimlerini çok sıkı şekilde yerine getirdiğinin altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şu anda 39 ilçede, 673 ekiple sahada filyasyon çalışmaları yürütüyoruz. 10 Ağustos-5 Ekim arasında ilçe sağlık müdürlüklerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, VEFA Sosyal Destek Birimlerimiz 482 bin 618 ev ziyareti, 579 bin 705 telefon takibi yaptı. VEFA Sosyal Destek Birimlerimizce, 88 bin 735 hizmet yerine getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, 7 bin 246 ailemize 2 milyon 314 bin lira nakdi, 11 bin 26 ayni yardım yapıldı.

İl ve ilçe salgın denetim merkezlerince 21 Ağustos-7 Ekim döneminde başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, nikah ve düğün salonları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, pazar yerleri gibi yerlerde yapılan denetimlerde; 38 bin 472 ihbar alındı, 576 bin 892'si resen denetim olmak üzere 615 bin 364 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda, 6 bin 513 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen tedbirlere uymayan 8 bin 663 kişi ve işletme uyarıldı, 3 bin 427 idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal yapan 80 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu."

"538 vatandaşımızı zorunlu izolasyon için misafir ediyoruz"

Evinde karantinaya uymayan veya karantina şartlarına uygun barınma imkanı bulunmayanları YURTKUR'a ait 2 yurtta misafir ettiklerini aktaran Yerlikaya, "Bugüne kadar 951 vatandaşımıza yurtlarda izolasyon hizmeti verdik, veriyoruz. Halen 470'i evsiz olmak üzere izolasyon kurallarına uymayan toplam 538 vatandaşımızı zorunlu izolasyon için misafir ediyoruz. Bu süreci tamamlayarak ayrılan 413 misafirimize, sağlık ve afiyetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, düzenli olarak yapılan toplantıların ve bilgi paylaşımlarının salgın sürecinin yönetimi ve sağlıklı yürütülebilmesi adına çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu süreçte özveri ve gayretle salgınla mücadeleye güç katan kurum ve kuruluşlar ile temsilcilerine teşekkür etti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, konuşmasının ardından ilçelerdeki çalışmalara ilişkin kaymakamlardan ve ilçe sağlık müdürlerinden bilgi aldı.

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner'in filyasyon çalışmalarıyla ilgili kaydedilen gelişmeler hakkında sunum yaptığı toplantıda, salgın denetim merkezlerindeki değişimler ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kaymakamlar ve sağlık müdürleri katıldı.

Vali Yerlikaya: İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz
Vali Yerlikaya: İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz
Vali Yerlikaya: İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz
Vali Yerlikaya: İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz

İstanbul Valisi, İstanbul, Evlilik, Düğün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: 'İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz' - Son Dakika

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