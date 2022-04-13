İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

13.04.2022 22:24

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken, araçlar ise tek tek arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 21.30 sıralarında il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği araçları didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika


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