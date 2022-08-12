İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi

12.08.2022 23:40
İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi

İSTANBUL'da 'Huzur İstanbul' denetimleri gerçekleştirdi.

İSTANBUL'da 'Huzur İstanbul' denetimleri gerçekleştirdi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde narkotik köpekleri de görev aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde birçok noktada 'Huzur İstanbul' adlı denetimleri yapıldı.  Denetimlere, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

TAKSİM'DE DURDURULAN OTOMOBİLLER DİDİK DİDİK ARANDIDenetim yapılan noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken, narkotik köpeği 'Gold' da denetimlere katıldı.


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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR DENETİMİ İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR DENETİMİ
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi - Son Dakika

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