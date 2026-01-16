İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Silivri ve Çatalca'da kar yağışı başladı.
İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Etkili olan yağışın ardından Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Rüzgarla birlikte zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı sürüyor. - İSTANBUL
