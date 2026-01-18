İstanbul\'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Esenler ve Küçükçekmece'de de kar yağışı etkili oluyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Esenler ve Küçükçekmece'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Park ve kaldırımlarda yağışla birlikte kar birikintileri oluşmaya başladı.