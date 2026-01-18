İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor

18.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları, 11 bin personel ve 3 bin araçla aralıksız sürdürülüyor.

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran karla mücadele aralıksız sürdürülüyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 16 birimle sahada görev yapılıyor.

Kent genelinde 4 bin 298 kilometrelik yol ağında yürütülen çalışmalarda 11 bin 242 personel ve 3 bin 492 araç ile iş makinesi görev alıyor.

Kışla mücadele kapsamında 370 bin tonluk tuz stoku bulunurken kritik noktalara yerleştirilen 592 kutu tuz hazır bekletiliyor.

Ayrıca saatte 25 ton üretim kapasiteli solüsyon sistemiyle buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar sürdürülüyor.

Gece yarısından itibaren sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle buzlanma ve don riskinin artması bekleniyor.

Yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yol bakım, atık yönetimi ile park ve bahçeler ekipleri, ana arterler, kaldırımlar, metro girişleri, alt ve üst geçitler, duraklar, meydanlar ve iskelelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 17 Ocak gecesinden bu yana İBB Yol Bakım ekipleri tarafından 2 bin 461 ton tuz ve 3 ton solüsyon kullanıldı.

Halihazırda 552 evsiz vatandaş barınma hizmetinden yararlandı.

Veteriner Hizmetleri ekipleri de sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: Alanya'da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 20:57:44. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.