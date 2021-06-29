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İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek - Son Dakika

İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek

29.06.2021 13:36

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat sürecek su kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis caddesinde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

- Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

- Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

- Maltepe'nin Büyükbakkalköy mahallesi

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek

Su Kesintisi, Sultanbeyli, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek - Son Dakika
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