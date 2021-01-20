İstanbulkart merkezleri ile duraklarda "HES kodu" yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan "İstanbulkart" ile HES kodunu eşleştirmeyen vatandaşlar nedeniyle İstanbulkart merkezleri ile duraklarda yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge kapsamında, İstanbulkart ile HES kodlarının eşleştirilmesine 15 Ocak'tan itibaren geçildi.

Bahçelievler'deki metrobüs durağı girişlerinde, HES kodunu tanımlamayan yolcular, "Geçişiniz engellenmiştir. Lütfen İstanbulkartınızla HES kodunuzu eşleştiriniz" uyarısıyla karşılaştı.

Gişelerden geçemeyen yolcular, duraklardaki görevliler tarafından İstanbulkart merkezlerine yönlendirildi. Bu nedenle merkezler önünde ve duraklarda yoğunluk oluştu.