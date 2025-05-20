Artan kredi faizleri, yükselen konut fiyatları ve daralan alım gücü, vatandaşları alternatif yollardan ev sahibi olmaya zorluyor. Bu alternatiflerin başında ise icra yoluyla ihaleye çıkan konutlar geliyor. Üstelik bu evler, piyasa değerinin yarısına hatta daha altına alıcı bulabiliyor.
NTV'nin haberine göre; borçlarını ödeyemeyen vatandaşların ipotekli konutları, alacaklıların talebi üzerine icra müdürlükleri tarafından satışa çıkarılıyor. Bu yöntemle hem alacaklı parasını alıyor hem de evler çok daha uygun fiyatlara yeni sahiplerine ulaşıyor.
Artık icra ihalelerine katılmak çok daha erişilebilir hale geldi. UYAP E-Satış portalı üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak taşınmaz ihalelerine çevrim içi katılım sağlamak mümkün. İhale süreci şeffaf, hızlı ve herkesin erişebileceği bir sistemle yürütülüyor.
Her ihalenin açıklama bölümünde konutun metrekaresi, tapu durumu, hissesi, hukuki durumu ve vergi yükümlülükleri gibi detaylı bilgiler bulunuyor. İhaleye girmek için belirtilen teminat bedelini yatırmak şart. Bu adım tamamlandıktan sonra ilgili taşınmazın satışına teklif verebiliyorsunuz.
İhaledeki konutlar genellikle değerinin %50'si ve altı bedellerle satışa çıkıyor. Ancak katılımcı sayısı ve tekliflere göre fiyat yükselebiliyor. Bu yüzden stratejik davranmak ve piyasa araştırması yapmak önemli.
İcradan alınan konutlara bankalar mortgage (konut kredisi) vermiyor. Bu nedenle alımın ya tamamen peşin yapılması ya da ihtiyaç kredisi veya kişisel borç ile karşılanması gerekiyor. Bu durum, finansal planlamayı daha da önemli hale getiriyor.
Son Dakika › Emlak › Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar - Son Dakika
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