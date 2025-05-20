Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar - Son Dakika
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Emlak

Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar

Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar

İhale yöntemiyle konut almak isteyenler için önemli ayrıntılar paylaşıldı. Yarı fiyatına konut almak isteyen vatandaşlar bu bilgileri dikkatle incelemeli. İhale süreci, başvuru koşulları ve diğer detaylar haberimizde.

20.05.2025 09:17
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Artan kredi faizleri, yükselen konut fiyatları ve daralan alım gücü, vatandaşları alternatif yollardan ev sahibi olmaya zorluyor. Bu alternatiflerin başında ise icra yoluyla ihaleye çıkan konutlar geliyor. Üstelik bu evler, piyasa değerinin yarısına hatta daha altına alıcı bulabiliyor.

BORCUNU ÖDEYEMEYENİN EVİ, ALICISINI ARIYOR

NTV'nin haberine göre; borçlarını ödeyemeyen vatandaşların ipotekli konutları, alacaklıların talebi üzerine icra müdürlükleri tarafından satışa çıkarılıyor. Bu yöntemle hem alacaklı parasını alıyor hem de evler çok daha uygun fiyatlara yeni sahiplerine ulaşıyor.

İNTERNETTEN İHALE: EV ALMANIN EN KOLAY YOLU

Artık icra ihalelerine katılmak çok daha erişilebilir hale geldi. UYAP E-Satış portalı üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak taşınmaz ihalelerine çevrim içi katılım sağlamak mümkün. İhale süreci şeffaf, hızlı ve herkesin erişebileceği bir sistemle yürütülüyor.

BAŞVURMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ihalenin açıklama bölümünde konutun metrekaresi, tapu durumu, hissesi, hukuki durumu ve vergi yükümlülükleri gibi detaylı bilgiler bulunuyor. İhaleye girmek için belirtilen teminat bedelini yatırmak şart. Bu adım tamamlandıktan sonra ilgili taşınmazın satışına teklif verebiliyorsunuz.

YARI FİYATINA KONUT: AMA HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DEĞİL

İhaledeki konutlar genellikle değerinin %50'si ve altı bedellerle satışa çıkıyor. Ancak katılımcı sayısı ve tekliflere göre fiyat yükselebiliyor. Bu yüzden stratejik davranmak ve piyasa araştırması yapmak önemli.

KREDİ DESTEĞİ YOK: PEŞİN YA DA BORÇLA

İcradan alınan konutlara bankalar mortgage (konut kredisi) vermiyor. Bu nedenle alımın ya tamamen peşin yapılması ya da ihtiyaç kredisi veya kişisel borç ile karşılanması gerekiyor. Bu durum, finansal planlamayı daha da önemli hale getiriyor.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VillaUmut:
    Mafyalardan halka sıra gelir mi dersiniz:) 39 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    yıllarca dişini tırnağına takıp çalışıp emekli olup 14.500 tl alan emeklier müjde 1 milyon yıl yemeden içmeden sonra bu evlerden alabilirsiniz 25 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Mümkün mümkün,bırakın bu ayakları.Her şeyin bir fiyatı var ,bir değeri var.Öyle bir hikaye yok!!! 22 3 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    İş ihale yoluyla satışa geldiğinde hiç bir konut -hele ki şehirlerde- asla piyasa değerinin altında satılmaz. Zaten satilmamasi da gerekir çünkü satıcının da mağdur edilmemesi gerekir. Kişi zaten zora-dara düşmüş. 20 0 Yanıtla
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