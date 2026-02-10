İSTİB'de E-ihracat ve Gıda Sektörü Tartışıldı

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB), her ay gerçekleştirdiği "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantısında, bu ay e-ihracat ve gıda sektörü ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Alibaba Türkiye İş Geliştirme ve Kanal Müdürü Nilay Uzuner katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, küresel ve ulusal ölçekte e-ticaretin gıda sektörü açısından ulaştığı boyuta dikkati çekerek, "Küresel ölçekte bakıldığında e-ticaret hacmi önemli rakamlara ulaşmış durumda. Ancak e-ihracatta gerçek başarı yalnızca satış rakamlarıyla değil, mevzuata uyum, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve güven temelli bir anlayışla mümkündür. Türk markalarının kalite, güven ve sürdürülebilirlik algısı inşa eden küresel markalara dönüşmesi sağlanmalıdır. Bu dönüşüm, ülkemizin rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda KOBİ'lerimiz ve küçük üreticilerimiz için de yeni ihracat kapıları açacaktır." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal da dijitalleşmenin küresel ticarette belirleyici hale geldiğini belirterek, "Küresel e-ticaret 2025'te 7 trilyon dolara ulaştı. Bu artışta teknolojik gelişmeler ve yapay zeka önemli rol oynuyor. Bu nedenle küresel pazarlarda var olabilmek için ticareti mutlaka dijitale taşımamız gerekiyor. Bugün pazarlamanın yaklaşık yüzde 72'si dijital pazarlama üzerinden yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, e-ihracatta firmaların karşılaştığı temel sorunlara da değinerek, "Hedef ülkelere e-ihracat yapılabilmesi için firmalarımıza çeşitli platformlar aracılığıyla rehberlik ediyoruz. Önemli destekler veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de e-ihracat akademisi altında uzmanlık eğitimlerimiz başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Gıda sektörü e-ihracatta en zorlu alanlardan biri"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise pazarlamadan önce yeterli ve sürdürülebilir üretim gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üretemediğiniz bir ürünü ne dijital ne de fiziki olarak pazarlayabilirsiniz. Bu nedenle önce üretim kapasitemizi, kaliteyi ve standardı sağlamamız gerekiyor. Ancak bundan sonra ticaretini sağlıklı biçimde gerçekleştirebiliriz. Elektronik sertifikasyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde e-ihracat yapan firmalarımıza gerekli belgeleri dijital ortamda, hızlı ve güvenli şekilde sağlayabilir hale geleceğiz. Bu hem zaman hem maliyet açısından ihracatçımızın elini ciddi biçimde rahatlatacak."

ETİD Başkanı Çevikoğlu, e-ihracatta yerel odaklı modellerin öne çıktığını aktararak, "Ürünlerin konteynerle gönderildiği ancak hedef ülkede işlendiği yeni bir modele geçiliyor. Bu dönüşüme ayak uyduramayan, yerel ortaklıklar kurmayan firmalar kaybedecek." değerlendirmesini yaptı.

İşbirliklerinin kurulması, hedef pazarların doğru belirlenmesi gerektiğine işaret eden Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada bakanlığımızın sunduğu destekler ve yönlendirmeler son derece güçlü. Gıda sektörü e-ihracatta en zorlu alanlardan biri. Sınır ötesi ticarete en uygun alan dayanıklı ve kuru gıda. Ülkemizin sahip olduğu ürün çeşitliliği sayesinde, doğru önlemleri alıp hedefleri netleştirirsek, Çin'den sonra en güçlü e-ticaret ülkelerinden biri olabileceğimize inanıyorum. Öncelikle ikinciliği hedeflemeliyiz."

"Ticarette gelenekselden dijitale evrilmek zorundayız"

Alibaba Türkiye İş Geliştirme ve Kanal Müdürü Nilay Uzuner de küresel ticarette dengelerin hızla değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ticarette de artık bir stabiliteden söz etmek mümkün değil. 2033'e kadar ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret koridorlarının değişmesi öngörülüyor. Bugün alıcıların yüzde 90'ı ürün arama sürecini online ortamda başlatıyor, yüzde 67'si ise satın alma işlemini online olarak tamamlıyor. Bu tablo bize şunu söylüyor; dijitalde görünmeyen, dijitalde güven vermeyen ve dijital kanalları doğru kullanmayan firmaların rekabet şansı giderek azalıyor. Ticarette gelenekselden dijitale evrilmek zorundayız."