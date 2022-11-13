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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da patlamaya ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama meydana gelirken, patlamanın şüphelisi olarak görüntüdeki kadın gösterildiği iddia edildi.

Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin ilk belirleme: Çanta bırakılmış - Son Dakika

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