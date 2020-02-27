İstinaf, Fenerbahçe Müzesi'nden kupa hırsızlığı girişimine verilen cezayı onadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstinaf, Fenerbahçe Müzesi'nden kupa hırsızlığı girişimine verilen cezayı onadı - Son Dakika

İstinaf, Fenerbahçe Müzesi'nden kupa hırsızlığı girişimine verilen cezayı onadı

6 saat önce

Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupasını, cam bölmeyi kırıp almaya çalışırken yakalanan Trabzonspor taraftarına verilen ve ertelenen 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası, usul ve yasaya uygun bulundu.

İstinaf, Fenerbahçe Müzesi'nden kupa hırsızlığı girişimine verilen cezayı onadı, System.String[]

Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupasını, cam bölmeyi kırıp almaya çalışırken yakalanan Trabzonspor taraftarına verilen ve ertelenen 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası, usul ve yasaya uygun bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini bulunduğu cam bölmeyi kırarak almaya çalışırken yakalanan Trabzonspor taraftarı Halit Şahin'e "mala zarar verme" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarından verilen ve ertelenen 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunu karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, ilk derece mahkemesince verilen kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemlerin doğru nitelendirildiği aktarılan kararda, cezanın da kanuni bağlamda uygulandığı vurgulandı.

Kararda, bu nedenlerle sanık avukatının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Öte yandan, ceza dairesi kararını kesin olmak üzere oy birliği ile aldı.

Davanın geçmişi

Sanık Halit Şahin 11 Ocak 2017'de Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy'deki Fenerbahçe Ülker Stadı içerisinde bulunan halka açık müzeye girmiş, 2010-2011 sezonu lig şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak "Kupa bizim Trabzon." diye bağırmıştı.

Müze görevlileri, müdahale ederek sanık Şahin'in elinden kupayı almıştı.

Hazırlanan iddianamede sanık Şahin'in bu şekilde üzerine atılı "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davaya bakan Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Şahin'i "hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 15 gün, "mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırmış ve cezaların ertelenmesine karar vermişti.

Ceza Dairesi, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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