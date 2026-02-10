İsveç Altın Madalyayı Kaptı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling karışık çiftler finalinde ABD'yi 6-5 yenen İsveç, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde curling karışık çiftler finali, Cortina Curling Olimpik Stadı'nda yapıldı.

Final müsabakasında Isabella Wranaa ve Rasmus Wranaa'dan oluşan İsveç, Cory Thiesse ve Korey Dropkin'in yer aldığı ABD'yi 6-5 mağlup ederek altın madalya elde etti.

ABD'nin gümüş madalya kazandığı curling karışık çiftler üçüncülük maçında ise Büyük Britanya'yı 5-3 yenen İtalya, bronz madalyaya ulaştı.