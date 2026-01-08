İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Büyük Güçlere Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Büyük Güçlere Eleştiri

08.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, büyük güçlerin müdahalesine karşı uluslararası hukuku savunuyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, büyük güçlerin istediği gibi hareket ettiği bir dünya düzenine karşı olduğunu belirtti.

Stenergard, ülkede yayın yapan İsveç Radyosu'na ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulayan Stenergard, Washington yönetiminin Grönland'a yönelik tutumunun da endişe verici olduğunu dile getirdi.

Stenergard, "Büyük güçlerin istediği gibi davrandığı bir dünyada yaşamak istemiyorum. İsveç'in de böyle kritik aşamalarda uluslararası hukuku savunması son derece önemli." dedi.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rusya ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." demişti.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, ABD Başkanı Trump, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Büyük Güçlere Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:42:58. #7.11#
SON DAKİKA: İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Büyük Güçlere Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.