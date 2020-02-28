İsveç'te 4 kişide korona virüsü tespit edildi - Son Dakika

İsveç'te ülke genelinde 3 ayrı şehirde, 4 kişide korona virüsü tespit edildi.



İsveç'in 3 şehrinde Stockholm, Göteborg ve Jönköping'de yapılan kontrollerde 4 kişide korona virüsüne rastlandı. Halk Sağlığı Kurumu Epidemilogu Anders Tegnell, İsveç Devlet Televizyonuna verdiği röportajda, "Virüs şimdiye kadar sakin görünüyor. Önemli olan hastalarda virüsü erken tespit etmemiz ve topluma daha fazla yayılmamasını önlememizdir" ifadelerini kullandı.



Tegnell virüsün ülke genelin artıp atmayacağına ilişkin ise, "Görünüşe göre İsveç'te az sayıda. İsveçlilerin İtalya'da maruz kaldığı, enfeksiyonun yayılmaması göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde ve haftalarda birkaç korona virüslü hastaya rastlamak muhtemel. Onları hızlı bir şekilde tedavi ederek kontrol altına aldığımız sürece, enfeksiyonu uzak tutabiliriz. Şimdiye kadar Stockholm şehrinde iki hastada korona virüsü, Göteborg ve Jönköping korona virüsü pozitif olduğu tespit edilmiştir. İsveç'te toplam 11 kişi Covit-19 hastasıdır" dedi. - STOCKHOLM