Kudüs'e yürüyerek giden İtalyan Renato Romano Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika
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Kudüs'e yürüyerek giden İtalyan Renato Romano Beypazarı'na ulaştı

28.09.2022 12:15

İtalya'dan Kudüs'e yürüyerek gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki Renato Romano, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

İtalya'dan Kudüs'e yürüyerek gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki Renato Romano, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Roma'dan çıktığı Kudüs yolculuğunda yürüyüşünün 85. gününde Beypazarı'na gelmeyi başaran Romano, Beypazarı Belediye Kültür Müdürlüğünce turizm ofisinde misafir edildi.

Burada açıklamada bulunan Romano, Beypazarı ziyaretinden memnun kaldığını, ilçede kendisine gösterilen ilgiyi her yerde anlatacağını söyledi.

Kudüs'e yaya olarak gittiğini vurgulayan Romano, şimdiye kadar yolculuğunun iyi geçtiğini, bazı bölgelerde konakladığını, dinlendikten sonra sabahın erken saatlerinde dinç olarak yola devam ettiğini anlattı.

Romano, Beypazarı'nın isimini daha önceden duyduğunu, tarihi ipek yolu üzerinde olduğunu öğrendiğini belirterek, "Bugün de yolum bu güzel şehre düştü. Beypazarı'nı gezme ve görme fırsatım oldu." dedi.

Buradan Ankara'ya gideceğini belirten Romano, "Kudüs'e kadar yolculuğum ne kadar sürer bilemiyorum ama Kudüs'e varacağım. Hedefim Kudüs. Türkiye içinde yolculuğum gayet güzel geçiyor. Sürücüler, yolda yanımdan geçerken korna çalarak beni selamlıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Beypazarı, İtalya, Ankara, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'e yürüyerek giden İtalyan Renato Romano Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs'e yürüyerek giden İtalyan Renato Romano Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika
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