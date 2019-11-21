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İyi ki doğdun Zeki Müren!

6 saat önce

Sanata olan katkılarından dolayı "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilen Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları, 6 Aralık'ta Grand Pera'daki konserde yankılanacak.

İyi ki doğdun Zeki Müren!, System.String[]

Sanata olan katkılarından dolayı "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilen Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları, 6 Aralık'ta Grand Pera'daki konserde yankılanacak.


Tanburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, klasik kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever, gitarda Cengiz Onural'ın yer aldığı, solistliğini de Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu'nun üstlendiği İncesaz, müzik yaşantısı boyunca altı yüzü aşkın plak ve kaset dolduran, üç yüzü aşkın şarkı besteleyen Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak.

Cengiz Onural, Zeki Müren, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:12 
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