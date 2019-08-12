İYİ Partili Sıdalı'nın otoyolda çarptığı yaya öldü (2)
1 saat önce
KİMLİĞİ BELİRLENDİİzmir'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yönetimindeki otomobilin otoyolda çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin yapılan incelemede Beşir Kaya (18) olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:46 Kaynak: DHA
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yönetimindeki otomobilin otoyolda çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin yapılan incelemede Beşir Kaya (18) olduğu belirlendi.
Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı