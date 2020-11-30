İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok - Son Dakika

İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok

30.11.2020 14:49
İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok, System.String[]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Bunu esas almak durumundayız" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Bunu esas almak durumundayız" dedi.

İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Tatlıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Covid-19 ile ilgili son verilere ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını, kamuoyuyla paylaşılan verilerin toplumda tedbirlerin alınması konusunda önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Tatlıoğlu, "Toplum, temmuz ve ağustos aylarından itibaren gerçek rakamlarla yüzleşseydi, gerçek rakamlarla bilgilendirseydi bugünkü rakamlar daha düşük olurdu" dedi.

'OLUMSUZ YAKLAŞMIYORUZ'Tatlıoğlu, bu hafta TBMM Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen ve çevre ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifini olumlu bulduklarını belirterek, "Bu kanunda çevre ajansının kurulması ve benzer değişiklikler var. Bununla ilgili birçok konuya olumsuz yaklaşmıyoruz ama bunun özel hukuk hükümlerine göre değil, kamu hukuku hükümlerine göre olması, çevre ajansı üyelerinin tamamının bakanlar tarafından atanmasının doğru olmadığı yönünde önerilerimiz var" diye konuştu.'KATAR OLMASINDA PROBLEM YOK'Tatlıoğlu, Katar ile Türkiye arasında yaşanan ticaret alışverişine ilişkin, "Türkiye yurt dışına özel ve kamusal varlık satışları yapabilmiş bir ülkedir. Bunun Katar olmasında problem yok. Türkiye de yurt dışında yatırım yapar. Burada temel sorun; bilgilerin kapalı olmasıdır, ortada bilgi olmamasıdır. 'Neden Katar' diye bir sorumuz yok. Bizim yer vereceğimiz husus devletin işleri açık olmalı" ifadesini kullandı'KABUL ETMEK DURUMUNDAYIZ'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Biz, herkesin konuşmasından ne maksat ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir açıklaması var. Soruşturma olabilir ama burada temel olarak bir milletvekili konuşmasından ne maksat ettiğini ifade etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız. Sayın milletvekili, kendisinin ne murat ettiği hakkında açıklama yaptı. Bunu esas almak durumundayız. Bu AK Partili, MHP'li bir arkadaşımız da olsa, bizim milletvekili arkadaşımız da olsa söylediğinden ne murat etmiştir, kendi söylediği esastır" değerlendirmesinde bulundu.


- Ankara
İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok
İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok - Son Dakika


Son Dakika

Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Seda Vural, koronavirüse yakalanan eşi Yılmaz Vural hakkında son bilgileri paylaştı Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı
Son Dakika: ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı, 3. faz denemelerinde genelde yüzde 94, bazı ciddi vakalarda ise yüzde 100 etki sağladı Son Dakika: ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı, 3. faz denemelerinde genelde yüzde 94, bazı ciddi vakalarda ise yüzde 100 etki sağladı         
15:17
Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı         
14:51
53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı 53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı         
14:41
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Esenyurt'ta düğün salonunda pazar ayini! Polis baskını kamerada Esenyurt'ta düğün salonunda pazar ayini! Polis baskını kamerada         
13:22
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı 241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı         
13:01
Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı         
12:06
Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen "mini meyve" görenleri şaşırtıyor         
12:02
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 15:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei