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İZKAD'ın gönüllü annelerinden "Sevgi İvmekleri Projesi"

6 saat önce

İzmir Koruyucu Aile Derneği'nin (İZKAD) gönüllü anneleri tarafından başlatılan "Sevgi İvmekleri Projesi" kapsamında örülen bere, atkı, elbise ve çoraplar Karşıyaka Çocuk Yuvası'na teslim edildi.

İZKAD'ın gönüllü annelerinden

İzmir Koruyucu Aile Derneği'nin (İZKAD) gönüllü anneleri tarafından başlatılan "Sevgi İvmekleri Projesi" kapsamında örülen bere, atkı, elbise ve çoraplar Karşıyaka Çocuk Yuvası'na teslim edildi.

Dernek Başkanı Gülsün Erdinç, yaptığı açıklamada her çocuğun aile yanında yaşayabilmesi için 3 yıldır çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Dernek olarak onların mutluluğu için uğraşıyoruz. Çocuklarımıza kendi ellerimizle ördüğümüz ürünleri verirken gözlerinin içi gülüyordu çünkü onların anne eli değmiş olan her şeye hassasiyetleri var." dedi.

Karşıyaka Çocuk Yuvası Müdürü Turgay Akdoğan da hayata geçirdikleri örnek proje için dernek üyesi gönüllü annelere teşekkür etti.

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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