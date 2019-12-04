Son Dakika › Güncel › İZKAD'ın gönüllü annelerinden 'Sevgi İvmekleri Projesi' - Son Dakika
İZKAD'ın gönüllü annelerinden "Sevgi İvmekleri Projesi"
6 saat önce
İzmir Koruyucu Aile Derneği'nin (İZKAD) gönüllü anneleri tarafından başlatılan "Sevgi İvmekleri Projesi" kapsamında örülen bere, atkı, elbise ve çoraplar Karşıyaka Çocuk Yuvası'na teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:38 Kaynak: AA
İzmir Koruyucu Aile Derneği'nin (İZKAD) gönüllü anneleri tarafından başlatılan "Sevgi İvmekleri Projesi" kapsamında örülen bere, atkı, elbise ve çoraplar Karşıyaka Çocuk Yuvası'na teslim edildi.
Dernek Başkanı Gülsün Erdinç, yaptığı açıklamada her çocuğun aile yanında yaşayabilmesi için 3 yıldır çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Dernek olarak onların mutluluğu için uğraşıyoruz. Çocuklarımıza kendi ellerimizle ördüğümüz ürünleri verirken gözlerinin içi gülüyordu çünkü onların anne eli değmiş olan her şeye hassasiyetleri var." dedi.
Karşıyaka Çocuk Yuvası Müdürü Turgay Akdoğan da hayata geçirdikleri örnek proje için dernek üyesi gönüllü annelere teşekkür etti.
İngiliz dalgıca pedofili yakıştırması yapan Elon Musk, hakim karşısında Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı