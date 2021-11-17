İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğuna yönelik bildi aldı. Görevlendirilen Sahi Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce yakalandı.

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