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İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.11.2021 08:32
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım isteyen 27 düzensiz göçmenin yanı sıra Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım isteyen 27 düzensiz göçmenin yanı sıra Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğuna yönelik bildi aldı. Görevlendirilen Sahi Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce yakalandı.

Göçmen kaçakçıları hakkında adli işlem başlatılırken, karaya çıkarılan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

-İHA-

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göçmen, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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