İzmir Cezaevinde Saldırı: 2 Memur Yaralandı
İzmir Cezaevinde Saldırı: 2 Memur Yaralandı

İzmir Cezaevinde Saldırı: 2 Memur Yaralandı
16.01.2026 02:49
İzmir 3 No'lu T Tipi Cezaevi'nde bir hükümlünün saldırısı sonucu 2 infaz memuru yaralandı.

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü tarafından yapılan saldırıda 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını duyurdu. Açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün saldırısı sonucu görevli 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını açıkladı. Genel Müdürlükten sanal medyada yapılan açıklamada, "İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından, görevli iki infaz ve koruma memurumuza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda personelimiz yaralanmıştı. Yaralanan personelimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, süreç Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cezaevi, Güncel, Memur, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Cezaevinde Saldırı: 2 Memur Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: İzmir Cezaevinde Saldırı: 2 Memur Yaralandı - Son Dakika
