İzmir'de 'Arapça Tabela' Protestosu - Son Dakika
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İzmir'de 'Arapça Tabela' Protestosu

01.06.2022 17:44

Memleket Partili gençler, Bornova'da bulunan ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan sağlık merkezinin tabelasındaki Arapça yazıları, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Dili Türkçedir" yazılı yapıştırma ile kapattı. Sığınmacı sorununa dikkat çeken Memleket Partisi İzmir İl Gençlik Komisyonu Başkanı Burak Kurt, "Bu misafirlik fazla uzadı. Onların güven içinde ülkelerine dönmesini istiyoruz. Irkçı, faşist değiliz ama enayi de değiliz" dedi.

KERİM UĞUR

Memleket Partili gençler, Bornova'da bulunan ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan sağlık merkezinin tabelasındaki Arapça yazıları, " Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir" yazılı yapıştırma ile kapattı. Sığınmacı sorununa dikkat çeken Memleket Partisi İzmir İl Gençlik Komisyonu Başkanı Burak Kurt, "Bu misafirlik fazla uzadı. Onların güven içinde ülkelerine dönmesini istiyoruz. Irkçı, faşist değiliz ama enayi de değiliz" dedi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan sağlık merkezi önünde yaşandı. İzmir Bornova 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin önüne gelen Memleket Partisi üyesi bir grup genç, yanlarında getirdikleri merdivenle tabelaya tırmanarak Arapça yazıların üzerini "Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir" yazılı yapıştırma ile kapattı.

"BU MİSAFİRLİK FAZLA UZADI"

Tabelalarda Arapçaya da yer veren Sağlık Bakanlığı'na tepki gösteren gençler, sağlık merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Memleket Partisi İzmir İl Gençlik Komisyonu Başkanı Burak Kurt, sığınmacı sorununa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tepkimizi dile getirdik. Türkiye'de Arapçalaşan tabelaları sık sık görüyoruz. Esnaf tabelalarından sonra kamuya da sıçramaya başladı bu hastalık. Türkiye'nin sığınmacı sorununu, onları entegre ederek çözemeyiz. Onları güven içerisinde ülkelerine göndererek bu sorunu çözebiliriz. Bornova 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir' yazımızı yapıştırdık. Milli Eğitim'e bağlı kurumlarda, hastanelerde Arapça tabelalar kullanılıyor. Bu Arapçalaşma, milletin birliğine zarar verir hale geldi. Türkiye, büyük bir devlettir. Komşularında sorun olduğunda ev sahipliği yapar. Ancak bu misafirlik fazla uzadı. Onların güven içinde ülkelerine dönmesini istiyoruz. Irkçı, faşist değiliz ama enayi de değiliz."

BİRKAÇ YIL ÖNCE YENİLENDİ

İzmir Otogarı'na çok yakın mesafede yer alan, kentin en eski yerleşim yerlerinden Yeşilova semtindeki sağlık merkezinin birkaç yıl önce yenilendiği ve büyük ölçüde Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği öğrenildi.

İzmir'de 'Arapça Tabela' Protestosu
İzmir'de 'Arapça Tabela' Protestosu
İzmir'de 'Arapça Tabela' Protestosu
İzmir'de 'Arapça Tabela' Protestosu

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Kaynak: ANKA

Mülteci, Türkiye, Arapça, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Arapça Tabela' Protestosu - Son Dakika


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