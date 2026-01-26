İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimleri Sıkılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimleri Sıkılaştı

İzmir\'de Fahiş Fiyat Denetimleri Sıkılaştı
26.01.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan öncesi İzmir'de denetimlerde 4 milyon TL ceza kesildi, haksız fiyat artışları engelleniyor.

İzmir'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sıkılaştırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk ayında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yaklaşık 4 milyon TL idari ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticarete ilişkin mevzuat kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan süpermarkette etiket ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına temel gıda ürünleri ve hızlı tüketim malları başta olmak üzere birçok sektör yakın takibe alındı. Ticaret Bakanlığı'nca adil ticaretin sağlanması ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Ayrıca kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerin haksız rekabetten korunmasının da hedeflendiği belirtildi.

Aykırı eylem başına 1.8 milyon TL'ye varan ceza

Ramazan ayını fırsata çevirerek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na rapor edildiği ve her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Ayrıca perakende işletmelerde yapılan fiyat etiketi, tarife ve menü denetimlerinde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Bir ayda 4 milyon TL ceza kesildi

İzmir genelinde 2026 yılının ilk ayında bin 500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün denetlendiği, haksız fiyat ve etiket mevzuatına aykırı bulunan durumlara ilişkin toplamda yaklaşık 4 milyon TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirmeye çalışanlara karşı aralıksız devam edeceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimleri Sıkılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
Sanal Medyada Hakaret: Alkol Etkisi
Sanal Medyada Hakaret: Alkol Etkisi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:57:23. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimleri Sıkılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.