İzmir'de Kültür Sanat Haftası

1 Şubat'ta tiyatro, opera, konser, seminer ve söyleşilerden oluşan kültür sanat programı sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 29-31 Ocak'ta "Figaro'nun Düğünü" operasını, 30 Ocak'ta "Vivaldi Mevsimler" konserini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını sergileyecek. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)" ve "Yuko", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sessizlik" ve "Gümüş Patenler" sahnelenecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 27 Ocak'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "Hatıralar Müzikali" konserini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 30 Ocak'ta şef Albrecht Mayer yönetiminde, solist Fabian Müller eşliğinde konser verecek.

İKSF'de seminer, söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli seminer, söyleşi ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Fırat Sarsar'ın "Yaratılışın Kaosu: Kötülük" semineri 26 Ocak'ta düzenlenecek. Aynı gün eğitimci yazar Serpil Koçkaya "Çocuklar için Hikaye Yazma" atölyesiyle katılımcılarla buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 27 Ocak'ta müze konseri verirken, Yunus Bayraktar da "Türk Destanları ve Efsaneleri" seminerini gerçekleştirecek.

İKSF'de 28 Ocak'ta Teodora Hacudi tarafından "Çok Kültürlü İzmir'de Rum Olmak" söyleşisi düzenlenecek.

Yaşar Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, 29 Ocak'ta "Savaşın Gölgesinde Bir Müze Tahliye Operasyonu" semineri verecek. Esra Yıldırım anlatıcılığında "Kaos'tan Kozmos'a: Antik Yunan Mitolojisinden Hikayeler" semineri ise 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatili kapsamında "İyi ki Doğdun Mozart" etkinliği 27 Ocak'ta, "Çocuklar Afiş Tasarlıyor" yaratıcı drama atölyesi ise 29 Ocak'ta saat 14.30 ve 16.00'da AASSM Müzik Kütüphanesi'nde düzenlenecek.