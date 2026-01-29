İzmir'de Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
İzmir'de Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

29.01.2026 21:18
İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, su birikintileri ve sel meydana getirdi.

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi.

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

3 ilçede sular kesildi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

