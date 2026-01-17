İzmir'de Motosikletler Trafik Kazalarının Yüzde 62'sinde Yer Alıyor

İZMİR'de, 2025 yılında meydana gelen 13 bin 564 yaralamalı ve ölümlü trafik kazasının yüzde 62'sinde motosiklet sürücülerinin yer aldığı bildirildi. Trafikten Sorumlu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, hız, yakın takip ve şerit ihlalinin kazalara etken olduğunu belirterek, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kentteki trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. İzmir genelinde yaklaşık 2 milyon kayıtlı araç bulunduğunu, bunların 500 bininin motosiklet olduğunu belirten Özsagulu, "Ankara'da 18 araçtan 1'i, İstanbul'da 7 araçtan 1'i motosikletken; İzmir'de 4 araçtan 1'i motosiklet. Bu da sayısal olarak ciddi bir oran" dedi. Geçen yıl İzmir'de 13 bin 564 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Özsagulu, "Bu kazaların yüzde 62'sine motosiklet sürücüleri karıştı. Kazaya etken olan ihlallerin başında hız geliyor. Yol ve trafik şartlarına göre hızın ayarlanmaması, yakın takip ve şerit ihlalleri kazalara neden oluyor" ifadelerini kullandı.

'220 BİN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI'

Kazalarda yaralanma durumunu etkileyen unsurlara da değinen Özsagulu, kask kullanımının önemine dikkati çekerek, "Kask takmamak ciddi bir ihlal. Ancak İzmir'de kask takma oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu konuda sürücülere teşekkür ediyorum" dedi. Amaçlarının ceza yazmak olmadığını vurgulayan Özsagulu, şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz yüzde 62'lik oranı en aza indirmek. 2025 yılı içinde yaklaşık 220 bin motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Yüzde 6 oranında ise çeşitli eksiklikler nedeniyle motosikletler trafikten menedildi. Denetimlerimiz kararlılıkla sürecek." Özsagulu, her kazada motosiklet sürücülerinin kusurlu olmadığını da ifade edip, diğer araç sürücülerine motosikletlerin de trafikte bir araç olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri çağrısında bulundu.