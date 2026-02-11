İzmir'de Panelvan Yaya Çarptı

İzmir'in Buca ilçesinde panelvanın kaldırımda yürüyen yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Menderes Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.
Araç bir iş yerinin kolonuna çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif yaralanan sürücü ile yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
