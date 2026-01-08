İzmir'de Sağanak Yağış ve Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
İzmir'de Sağanak Yağış ve Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi

İzmir\'de Sağanak Yağış ve Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi
08.01.2026 11:05
İzmir'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, araçlar ve ulaşımda hasara yol açtı, vatandaşlar zor durumda.

İzmir'de sabaha karşı etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarlarındaki ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, 5 araç hasar gördü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

İzmir'de sabah saatlerinden başlayan sağanak yağış ve fırtına kenti tamamen etkisi altına aldı. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Yanında şemsiyesi olmayan ve hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş sırılsıklam olurken, yağış nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. Birçok ilçede ana arterler ve ara sokaklar su birikintileriyle dolarken, yollar adeta göle döndü. Sürücüler, suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde bir otoparkta bulunan ağaç, rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak yere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Olumsuz hava koşulları hava ve deniz ulaşımını da vurdu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yapılan seferlerde aksamalar olduğu bildirildi. Deniz ulaşımında ise arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Yapılan uyarıda, yağışların gün boyu aralıklarla süreceği, rüzgarın ise güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışlı havanın akşam saatlerine doğru etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3-sayfa, Fırtına, Ulaşım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İzmir'de Sağanak Yağış ve Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Yağış ve Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
