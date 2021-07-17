İzmir'de Tokyo coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Tokyo 2020 vizesi alan İzmirli sporcuların evlerinin önü ve sokaklarını uğurlama mesajları ile donatıp büyük sürpriz yaparken, il müdürü Murat Eskici de kafilenin ilk altı sporcusunu Japonya'ya yolcu etti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları vizesi alan İzmirli 18 sporcunun altısı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından uğurlandı. Sporcular için bir yandan Atatürk Spor Kompleksi'nde coşkulu bir tören düzenlenirken, stadın her tarafı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun sporcular için özel olarak hazırlattırdığı pankartlarla donatıldı. Bakan Kasapoğlu, sporculara bir sürpriz daha hazırlayıp evlerini ve yaşadıkları sokakları da aynı pankartlarla süsledi.

"Her zaman sizlerin yanınızdayız"

Evinden çıkıp ilk şoku yaşayan ve tören alanında Bakan Kasapoğlu'nun ikinci sürprizi ile karşılaşan sporcular, Tokyo yolculuğuna mutlulukla başladı. Törene Tokyo 2020 vizesi alan sporculardan Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı ve Hüseyin Emre Sakçı katıldı. Diğer kafile de önümüzdeki hafta İzmir'den yine törenle ayrılacak ve böylelikle İzmir, 18 sporcusunu da Tokyo'ya göndermiş olacak. Atatürk Spor Kompleksi'ndeki uğurlama çok sayıda vatandaş da ellerindeki Türk bayrakları ile katıldı. Törende konuşan il müdürü Eskici, "Sayın Bakanımız başta olmak üzere bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Yıllarca çok çalışıp emekleriniz karşılığını aldınız. Sizler, sonuç ne olursa olsun bizim gururumuzsunuz. Yolunu açık olsun" dedi. Törene katılanlar da sık sık "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sesleriyle sporcuların yanında olduklarını gösterdi.

İzmir'den Tokyo 2020 vizesi alan isimler şöyle: Özkan Baltacı (Çekiç atma), Emel Dereli (Gülle atma), İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Adem Asil (Jimnastik), Taha Akgül (Güreş), Yasemin Ecem Anagöz (Okçuluk), Cansu Özbay (Voleybol), Deniz Çınar- Ateş Çınar, Beste Kaynakçı (Yelken), Dilara Uralp, Onur Cavit Biriz (Sörf), Hüseyin Emre Sakçı (Yüzme), Dilara Bozan (Karate). - İZMİR