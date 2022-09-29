İzmir'deki Kara Harp Okulu Yerleşkesinde ant içme töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki Kara Harp Okulu Yerleşkesinde ant içme töreni yapıldı

29.09.2022 13:55
İzmir'deki Kara Harp Okulu Yerleşkesinde ant içme töreni yapıldı

İzmir'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu (KHO) Maltepe Yerleşkesi Komutanlığında eğitime başlayan 810 harbiyeli için ailelerin katılımıyla ant içme ve meç kuşanma töreni icra edildi.

İzmir'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu (KHO) Maltepe Yerleşkesi Komutanlığında eğitime başlayan 810 harbiyeli için ailelerin katılımıyla ant içme ve meç kuşanma töreni icra edildi.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törende yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün, tarihin en büyük ihanet olaylarından birisi olduğunu vurguladı.

Türk halkının sivil asker demeden hep birlikte darbeyi önlediğini hatırlatan Afyoncu, şöyle konuştu:

"Tarihler bunu ileride ne şekilde yazacak onu göreceğiz fakat bana göre biz hala bu ihanetin boyutunu anlayabilmiş durumda değiliz. Fakat Milli Savunma Üniversitesi 2016 yılında kurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde toparlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay, astsubay ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamaya başladı ve geçtiğimiz yıl beş yıl okuyan, hazırlık gören harp okulu mezunlarını mezun etti. Şimdi burada da birinci sınıfa gelen genç harbiyelilerimiz beş yıl okuyup Türk Silahlı Kuvvetlerinde teğmen olarak yer bulacaklar."

Türk milletine ihanet eden tarihin çöplüğünde kaybolur"

Afyoncu, harbiyelilere şöyle seslendi:

"Burada genç harbiyelilerimize, hayatları boyunca unutmamaları gereken üç şeyi söylemek istiyorum: Hayatınız boyunca anne ve babanızın hayır duasını alın. Anne, babasının hayır duasını almayan hiçbir evladın ülkesine, kendine, milletine ve insanlığa faydası olmaz, bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman için bu büyük millete, Türk devletine hizmet edin. Türk milletine hizmet eden tarihe altın harflerle yazılır. Türk milletine ihanet eden de tarihin çöplüğünde kaybolur. Her zaman için seçilmiş sivil iradenin emrinde olun ve bu şekilde iki bin yıldır dünya tarihinin altın sayfalarına yazılan Türk milletinin kahraman bir subay olun. Yemininiz hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin."

KHO Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı da burada verilen eğitim öğretimin temel hedefinin aldığı görevi kanı ve canı pahasına da olsa eksiksiz yapan en üst düzeyde bilgiye sahip, disiplinli, eğitimli, gece ve gündüz her türlü şartta görev yapacak subaylar yetiştirmek olduğunu belirtti.

İçtikleri andın sadece bir söz olmadığını vurgulayan Gültekin Yaralı, şöyle dedi:

"Askerliğin ve üniformanın onurunu her şeyin üstünde tutup bunlara zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durun. Unutmayınız ki sizler Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milletinin güvencesi, gururu olacaksınız. Ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ihtiyacımız olan tek şeyin çalışmak ve çok çalışmak olduğunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız."

Konuşmaların ardından 810 harbiyeli, ant içip, meç kuşandı. Program geçiş töreniyle sona erdi.

Törene, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya ve çok sayıda askeri personelle öğrencilerin aileleri katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı! e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı!
Kaynak: AA

Kara Harp Okulu, Maltepe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Kara Harp Okulu Yerleşkesinde ant içme töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:04 İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde Mahsa Amini için toplandılar
16:00 Ünlü manken Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 17:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki Kara Harp Okulu Yerleşkesinde ant içme töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement