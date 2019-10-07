İzmir foça bilimler köyü için protokol imzalandı

Foça Bilimler Köyü için protokol imzalandı

İzmir'in Foça ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde kurulacak Bilimler Köyü için Bilimler Vakfı ve Foça Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol ile belediyeye ait 74 dönüm arazi 29 yıllığına vakfa tahsis edildi.

Bilimler Vakfı yöneticileri ile Foça Belediyesi yetkilileri, geçen 6 Temmuz'da bir araya gelerek Bilimler Köyü kurulması için toplantı yaptı. Toplatının ardından Bilimler Köyü'nün kurulması planlanan Foça'ya 14 kilometre mesafedeki kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki belediyeye ait 74 dönüm arazinin tahsisi konusu, İmar ve Plan Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Buradaki değerlendirmenin ardından konunun taşındığı Foça Belediye Meclisi'de geçen 2 Ağustos'ta oy birliğiyle söz konusu arazinin tahsisine karar verildi. İmar ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen olumlu rapor sonrası, bugün Foça Belediye Başkanlığı'nda protokol imzalandı. Protokole Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile Bilimler Vakfı Yönetim Kurulu adına İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Dizdar ve Elekrik Mühendisi Devrim Erçetin imza attı. Foça Belediye Meclis Üyeleri Ercüment Kuyumcu, Mukaddes Yarba, Tuncay Şentürk ve Kenan Düzgün ile vakıf üyeleri Cem Eden ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gençer'de törende hazır bulundu.

Bilimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Gençer, aylar süren görüşmeler ve çalışmalar sonucu protokolün Foça Belediyesi ile iş birliğini resmileştirmiş olduğunu ve bundan sonraki süreci hızlı bir şekilde ilerletip Bilimler Köyü ile ilk öğrencileri buluşturmak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Gençer, En fazla 2 yıl içinde projenin fiziki alt yapısını tamamlayıp tam faaliyete başlamak istiyoruz. Protokol, belediyeye ait 74 dönümlük arazinin vakfımıza 29 yıllığına tahsisini sağladı. Biz bu süreç içerisinde üniversite lisans, lisansüstü ve doktora seviyesindeki öğrencilerin gelip katılabileceği etkinlikler düzenleyerek onların bilimsel görüş sahibi olmalarını, bilgi sahibi olmalarını, kendilerini geliştirmelerini, vizyonlarını geliştirmelerini, dolayısıyla geleceğe bilim gözüyle bakan aydın insanların yetişmesine katkıda bulunacak projeler yapmak istiyoruz. Belediye ile iş birliği bizim için çok önemli. Onlar olmadan bu iş olmazdı. Bu süre içinde çok güzel bir güven zemini oluştu. En kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçeceğiz. Vakıftaki arkadaşlarımızın bir çoğu ile Şirince'deki Matematik Köyü'nün faaliyetlerine yıllardır katılıyoruz. Orası bizim için önemli ve yol açıcı bir tecrübe. Dolayısıyla o tecrübeleri bu projede kullanmak istiyoruz. Önemli benzerlikler olacak. Ancak, bizim projemiz sadece matematikle kısıtlı değil. Birçok disiplini, sosyal ve fen bilimlerini de içerecek. Projemizle ilgili olarak bir bağış kampanyası da başlatacağız. Yasal çalışmaları süren bağış kampanyamızın başlangıcını 'www.bilimler.org' web sitemizden duyuracağız. Vakıf ve çalışmalar hakkındaki bilgileri de dileyen buradan takip edebilir dedi.

Prof. Dr. Gençer, çoğunluğu İzmir Fen Lisesi mezunlarından oluşan Bilimler Vakfı üyeleri ile vakıf dışından tamamı gönüllü akademisyenlerin eğitim vereceği konular arasında 'Bilişim ve Toplumsal Yapı', 'Kuantum Fiziği', 'Dünyanın Müzikli Tarihi', 'Hesaplama Kuramı', 'Yapay Öğrenme ve Uygulamaları', 'Türkiye'deki Ekonomik Konuların İncelenmesi', 'Sosyal Bilimciler İçin Bilgisayar Programlama ve Veri Analitiği' gibi konuların yer aldığını kaydetti.