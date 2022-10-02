BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ İZMİR'DE SANDIK BAŞINA GİTTİ - Son Dakika
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BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ İZMİR'DE SANDIK BAŞINA GİTTİ

02.10.2022 11:45

BULGARİSTAN'da alınan erken genel seçim kararının ardından bugün, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde kurulan 166 sandıkta oy kullanma işlemine başladı.

BULGARİSTAN'da alınan erken genel seçim kararının ardından bugün, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde kurulan 166 sandıkta oy kullanma işlemine başladı. Bir önceki seçimde Türk vatandaşlarının yoğun katılım gösterip oy kullandığı İzmir'deki sandıkta seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlık görevleri için okulda hazır bulundu.

Bulgaristan'da alınan erken genel seçim kararının ardından yaklaşık 1 milyon Türk'ün yaşadığı, 6 milyon nüfuslu ülkede bugün sandığa gidildi. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da aralarında İzmir'in de olduğu 22 ilde kurulacak 166 sandıkta oylarını elektronik ortamda kullanmaya başladı. Bir önceki seçimde Türk vatandaşlarının yoğun oy kullandığı İzmir'in Bornova ilçesindeki Batıçim İlkokulu'nda seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlık görevleri için hazır bulundu. Emniyet birimlerinin görevlendirildiği okulda, Bulgaristan Hükümeti tarafından gönderilen heyetin de güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

'EN FAZLA OYUN ÇIKTIĞI SANDIKTI'

Sandıkta görev alan vatandaşlardan Bulgaristan göçmeni Fatih Ay, 'Bir buçuk yılda dördüncü seçimimizi yaşıyoruz. Umarım bu seçimlerde inşallah Bulgaristan'da Türk partisinin öne çıkmasını, oradaki vatandaşlarımızın daha güzel yaşaması ve refaha kavuşması için biz de saat 07.00'den beri burada çabalıyoruz. Bir önceki Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de en fazla oyun çıktığı sandık bu sandıktı. Bu seçimde o nedenle Bulgaristan Hükümeti önlemleri arttırdı. Oy kullanma işlemimiz devam ediyor. Şu anda kadar yaklaşık 350 oy kullanıldı. Akşama kadar bin oy kullanılır diye tahmin ediyoruz dedi.

'AKŞAM UYUYAMADIM'

Oy kullanan Bulgaristan göçmenlerinden 82 yaşındaki Nevriye Özgür, 'Oyumuzu kullandık. Erken saatlerde geldik. Her seçimde oy kullanırız. Orası bizim vatanımız diye konuştu.

Oy kullanan vatandaşlardan Sabri Mutlu da "Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin hükümette yer almasını istiyoruz. Bir Türk olarak onları destekliyoruz. Sabah erkenden geldik. Dün akşam uyku uyumadım sabah buraya gelebilmek için. Orası da bizim vatanımız" diye konuştu.

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, "Mahalle muhtarı olarak biz de üzerimize düşen görevimize devam ediyoruz. Vatandaşımızın daha rahat ve güvenli oyunu kullanabilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Bir önceki seçimde çok yüksek oy çıktı. Bu sene bu nedenle güvenlik tedbirleri arttırıldı dedi.

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İzmir, Aydın ve Manisa'da Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti İzmir, Aydın ve Manisa'da Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti TRAKYA'DA DA BULGARİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ TRAKYA'DA DA BULGARİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ
Kaynak: DHA

Bulgaristan, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ İZMİR'DE SANDIK BAŞINA GİTTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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