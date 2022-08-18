Ezgi'nin cinayet şüphelisinin bulunması için ilan bastırıp, sokaklara astılar - Son Dakika
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Ezgi'nin cinayet şüphelisinin bulunması için ilan bastırıp, sokaklara astılar

18.08.2022 15:40
Ezgi'nin cinayet şüphelisinin bulunması için ilan bastırıp, sokaklara astılar

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürerek kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için kadın dernekleri, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürerek kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için kadın dernekleri, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazılı ilanlar hazırlayıp, şehrin işlek noktalarına astı.

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ezgi Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Özarslan'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Özarslan'ın bağışlanan organları alınamadı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Özarslan, memleketi Urla'da kılınan cenaze namazının ardından Özbek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Deniz Özarslan'ın yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken, Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri de bir an önce bulunması amacıyla ilanlar bastırdı. Şehrin işlek noktalarına yapıştırılan ve Deniz Özarslan'ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazıldı.

Acılı aile de Deniz Özarslan'ı görenlerin durumu polise bildirmesi talebinde bulundu.


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EZGİ'NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN BULUNMASI İÇİN İLAN BASTIRIP, SOKAKLARA ASTILAR EZGİ'NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN BULUNMASI İÇİN İLAN BASTIRIP, SOKAKLARA ASTILAR
Kaynak: DHA

Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi'nin cinayet şüphelisinin bulunması için ilan bastırıp, sokaklara astılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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