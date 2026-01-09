İzmir Su Sorununa Çözüm: Yeni Kuyular Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İzmir Su Sorununa Çözüm: Yeni Kuyular Açılacak

09.01.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ, İzmir'de içme suyu için 2024 ve 2025 yıllarında yeni kuyu izinleri vereceğini açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir'de son 2 yılda İZSU tarafından yapılan kuyu açma ve yenileme taleplerinin tamamına il genelinde içme suyu problemi yaşanmaması adına olumlu yanıt verildiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, İzmir'in su ihtiyacının yıllık ortalama 250 milyon metreküp olduğu, bu suyun yüzde 70'inin yer altı suyu kaynaklarından, yüzde 30'unun ise depolama tesislerinden karşılandığı belirtildi.

Belediyelerin yer altı su kullanımı ve yeni kuyu açmasının kurumun izniyle yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda İzmir genelinde 2023 yılı sonuna kadar kurumumuz tarafından İZSU için toplamda 840 yer altı suyu kullanma belgesi düzenlenmiştir. Havzalardaki yer altı suyu seviyeleri düşmüş olmasına rağmen mevcut içme suyu ihtiyacı göz önünde bulundurularak, bu kuyulara ilaveten 2024'te 61, 2025'te ise 200 yeni kuyu/yenileme kuyu belgesi verilmiştir. Yani açıklamaların aksine son 2 yılda İZSU tarafından yapılan bütün kuyu açma ve yenileme taleplerinin tamamına il genelinde içme suyu problemi yaşanmaması adına olumlu yanıt verilmiştir. Ayrıca, DSİ tarafından açılan araştırma ve işletme kuyularından toplam 13 kuyu devir, kira yöntemiyle İZSU'nun kullanımına verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yer altı kuyularından içme suyu sağlanması kapsamında kuyuların bakımlarının yapılarak ivedilikle devreye alınması ve süratle ilave kuyuların açılması hususlarında geç kalındığı, bu dönemde su ihtiyacının barajlardan karşılandığı bildirildi.

Bu durumun barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine sebep olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuyla alakalı işletme planlarına uymamıştır. Öte yandan İzmir'de şehir içi içme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak oranı yüzde 27 olup yıllık yaklaşık 68 milyon metreküp su boşa gitmektedir. Bu su miktarı yaklaşık Tahtalı Barajı'nın depolama kapasitesine eş değerdir. Kayıp-kaçak oranlarını azaltmak belediyelerin asli sorumlulukları arasındadır. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yer altı suyu kaynaklarından karşılanması kapsamında İzmir sınırlarındaki kaynakların dışında, komşu il olan Manisa'nın yer altı suyu kaynakları da değerlendirilmektedir. Bu çerçevede İzmir'e 1980 yılında Manisa Saruhanlı Sarıkız ve Manisa Muradiye Göksu kaynaklarından olmak üzere iki farklı bölgeden yer altı suyu tahsisi yapılmıştır."

"2025'te Sarıkız ve Göksu kaynaklarından 11 kuyuya izin verildi"

Açıklamada, İzmir'e Manisa Saruhanlı Sarıkız kaynaklarından yılda 45 milyon metreküp yer altı suyu tahsisi yapıldığına dikkati çekildi.

Sarıkız bölgesinde 24 adet DSİ tarafından açılan, 14 adet de İZSU'nun kendi imkanlarıyla açtırdığı toplam 38 sondaj kuyusu bulunduğu aktarılan açıklamada, geçmiş yıllarda açılan bu kuyularda meydana gelen çekilmeler nedeniyle pompaların verimlerinin düştüğü, bazı sondaj kuyularının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, İZSU'nun kullanılamaz hale gelen bu kuyular için yenileme başvuruları yaptığına işaret edilerek, "Eski kuyuların kapatılması şartı ve 45 milyon metreküplük tahsis aşılmayacak şekilde 5 kuyuda yenileme yapılmasına izin verilmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü diğer bir talebinde kullanılamaz durumda olan eski 6 kuyunun daha kapatılması şartıyla 6 yeni kuyu açmak istediklerini DSİ'ye bildirmiştir. Böylece 2025 yılında Sarıkız ve Göksu kaynaklarından toplamda 11 kuyuya izin verilmiştir." bilgisi verildi.

İzmir'e Manisa Muradiye Göksu kaynaklarından ise yılda 63 milyon metreküp yer altı suyu tahsisi yapıldığı vurgulanan açıklamada, Göksu bölgesinde 22 kuyunun DSİ tarafından açıldığı bildirildi.

Açıklamada, İZSU'nun kullanılamaz hale gelen bu kuyular için yenileme başvuruları yaptığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Eski kuyuların kapatılması şartı ve 63 milyon metreküplük tahsis aşılmayacak şekilde 6 kuyuda yenileme yapılmasına izin verilmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü diğer bir talebinde, kullanılamaz durumda olan eski 2 sondaj kuyusunun kapatılıp yerine 2 yenileme kuyusunun açılmasını DSİ'ye bildirmiştir. İZSU tarafından talepte bulunulan yeni 8 kuyu ile alakalı da etüt ve etkileşim çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülmüştür, süreç tamamlanmak üzeredir. Hal böyle iken tam da izin öncesi bu şekilde bir açıklama yapılmasına anlam verilememiştir. Bahsi geçen kuyuların mevcut tahsisleri aşmayacak ve eskileri kapatılmak suretiyle yenileme yapılacak olması sebebiyle Manisa'nın mevcut sularına olumsuz bir etki etmeyecektir. Ayrıca DSİ tarafından Gediz Havzası'nda 136 rasat kuyusunda gerçek zamanlı yeraltı suyu seviye değişimleri ölçülmektedir. Sarıkız kaynaklarında da 2 gözlem istasyonu ile yer altı suları seviyeleri takip edilmektedir. Sarıkız bölgesinde normalin dışında ani yeraltı su seviye değişimleri olduğunda, kurumumuz tarafından gerekli uyarı ve kısıtlamalara gidilecektir."

Kaynak: AA

Ekonomi, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Su Sorununa Çözüm: Yeni Kuyular Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:57:23. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Su Sorununa Çözüm: Yeni Kuyular Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.