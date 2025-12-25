Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler - Son Dakika
Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler

25.12.2025 22:28
İzmit'te köprü altında çıplak halde ilginç hareketler sergileyen bir şahsa, çevredekilerin ihbarı ile polis ekipleri müdahale etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprü altında yaşanan garip olay, görenleri hem şaşırttı hem tedirgin etti. Bir şahsın çıplak halde ilginç hareketler sergilemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokak'ta bulunan köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreden geçen bir vatandaş, köprü altında çıplak şahsın yerde yattığını ve garip hareketler sergilediğini fark etti.

GÖRÜNTÜLER KENTİ AYAĞA KALDIRDI

Ne olduğunu anlamakta güçlük çeken vatandaş, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, şahsın bir süre köprü altında yerde yattığı, zaman zaman anlamsız hareketler sergilediği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak halde bulunan şahsa müdahale etti. Ekipler, şahsı giydirerek kontrol altına aldı ve olayla ilgili işlem başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, Kocaeli, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    uyuşturucu etkisidir, ülkenin her yerinde var, bile bile intihar ediyorlar, yazık, uyuşturucu baronları toplanmadan bu iş düzelmez 23 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Şu uygulamanıza bi el atın artık videolar açılmıyor. 17 1 Yanıtla
    YoH null YoH null:
    uygulamayı sil yeniden yükle düzeliyor ben oyle yaptim 0 0
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    yoğa yapıyor 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
