İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor - Son Dakika

İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor

05.01.2021 15:31

- İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor İznik Gölü'nde 30 yıllık hasret sona eriyor.

- İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor

BURSA - İznik Gölü'nde 30 yıllık hasret sona eriyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yıllar sonra İznik gölünü yelken sporu ile buluşturdu. Yeni alınan 5 adet optimist yelkenler teslim alındı.

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezinde Kürek Sporunun yanında optimist yelken sporu da hayata geçiyor. İznik gölü çocuk ve gençler ile şenlenecek.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Sert, Zeliha Peşte, Oğuz Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Levent Hekimoğlu, Optimist Yelken Sporuna gönül vermiş Önder Cesur ve İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi Müdürü Suat Okkalı da hazır bulundu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı konuşmada, "Sevgili İznikliler 30 yıl önce burada yetişmiş sevgili Önder hocamız ile birlikte tekrar İznik'e optimist yelkenlilerimizi kazandırmaya başladık. İlk etapta sipariş verdiğimiz 5 yelkenlimiz geldi. Arkasından çocuklarımız için 5 optimist yelkenimiz daha gelecek. Daha sonrada bir büyük boy olan Lazer boylarımız gelecek. Nisan ayından itibaren inşallah İznik'in çocukları İznik gölünde yelken yapmaya başlayacaklar. Şimdiden çocuklarınızı bizlere emanet edip bu sporu yapmalarına teşvik etmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Optimist Yelken Sporu Hocası Önder Cesur ise yaptığı açıklama da, "Bir İznikli olarak başkanımın böyle bir atılım yapması beni çok mutlu etti. 30 yıl önce İznik'te biten bu yelkencilik yeniden bir efsane gibi dönüyor. Ben de bir İznikli olarak hayatımın çoğunu yelkene borçluyum. Burada başlayacak yelken sporu gelecekte çocuklarımızı hayata bağlayacak ve kurtaracaktır. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür ediyorum" dedi.

İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor
İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor
İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor
İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor

Kağan Mehmet Usta, İznik Gölü, Yelken, İznik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor - Son Dakika Spor


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