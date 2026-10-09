Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali - Son Dakika
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Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali

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Jackie Chan\'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali
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Dövüş sanatları filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Jackie Chan, 2026 NBA Çin maçlarında yeniden kameraların karşısına çıktı. 72 yaşındaki oyuncu, eski futbolcu David Beckham ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile saha kenarında oturdu. Üç ünlü ismin aynı karede buluşması dikkat çekerken Jackie Chan'ın son görüntüsü de yıllardır kendisini takip eden hayranlarının ilgisini çekti.

Dövüş sanatları filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Jackie Chan, bu kez yeni bir filmle değil, basketbol karşılaşmasındaki görüntüsüyle dikkat çekti. 72 yaşındaki oyuncu, David Beckham ve Jack Ma ile birlikte NBA Çin organizasyonunda görüntülendi.

JACKIE CHAN YILLAR SONRA YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Dövüş sanatlarını komediyle birleştirdiği filmlerle dünya çapında tanınan Jackie Chan, 2026 NBA Çin maçlarını izleyen ünlü isimler arasında yer aldı. 7 Nisan 1954 doğumlu olan ve 72 yaşına giren oyuncu, organizasyonda saha kenarındaki koltuklarda oturdu. Jackie Chan'ın son görüntüsü, özellikle oyuncunun eski filmleriyle büyüyen izleyiciler için dikkat çekici bir karşılaşma oldu. Uzun yıllardır sinema dünyasının tanınan yüzlerinden biri olan Chan, bu kez spor organizasyonundaki görüntüsüyle hayranlarının karşısına çıktı.

Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali

DAVID BECKHAM VE JACK MA İLE AYNI KAREDE

Organizasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de Jackie Chan'ın yanındaki isimlerdi. Usta oyuncu, İngiliz futbolunun dünyaca ünlü eski yıldızı David Beckham ve Çinli iş insanı Jack Ma ile birlikte karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Futbol, sinema ve iş dünyasının üç tanınmış ismini bir araya getiren görüntü, organizasyonun öne çıkan anlarından biri oldu. Beckham, futbolculuk kariyerinde Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerin formasını giymişti. Jack Ma ise Çin merkezli teknoloji ve ticaret şirketi Alibaba'nın kurucusu olarak tanınıyor.

Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Ne var adam yıllarca çalışmış üretmiş yorulmuş 72 olmuş kazık mı çakacak eee bende 57 yim dün 18 yaşındaki kızımı kardeşim sandılar.Allah büyüktür.?? 3 0 Yanıtla
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